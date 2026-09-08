Fecondazione in vitro non rimborsabile: «È un'ingiustizia»

Ed è proprio questa imprevedibilità, sottolinea il direttore del CPMA, a rendere la situazione «finanziariamente ingiusta». Anche perché «l'infertilità è riconosciuta come una malattia dall'OMS e la FIV è un trattamento medico estremamente efficace. A mio avviso, vi sono tutti i presupposti affinché venga presa a carico».