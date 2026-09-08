Ricongiungimento familiare: la burocrazia separa bambini e genitori per anni

Richieste sproporzionate

Il nodo principale è l'ottenimento dei documenti. In un caso, le autorità hanno chiesto a un uomo afghano un certificato di matrimonio autenticato ufficialmente: per procurarselo, l'uomo è tornato di persona in Afghanistan, nonostante la situazione di pericolo.

In un altro caso, un'autorità ha imposto alla famiglia di un rifugiato eritreo di presentare i passaporti. Per ottenerli, i familiari avrebbero dovuto rivolgersi alle autorità dello Stato da cui erano fuggiti, mettendo potenzialmente a rischio il proprio status di rifugiati. Solo dopo una battaglia legale durata due anni si è riconosciuto che quella richiesta era inaccettabile.