Uno sconosciuto tenta di spingere un uomo sotto un treno
È successo ieri alla stazione di Buchs-Dällikon. La polizia è alla ricerca dell'aggressore.
ZURIGO - Lunedì pomeriggio, 7 settembre, una persona sconosciuta ha spinto un uomo verso un treno in arrivo alla stazione ferroviaria di Buchs-Dällikon (ZH).
Intorno alle 14.37, mentre un treno entrava in stazione, un ignoto ha spinto un 64enne svizzero due volte verso il treno, vicino al bordo del binario. Fortunatamente il malcapitato è riuscito a mantenere l'equilibrio e non è caduto sui binari.
Mentre si allontanava dall'aggressore, quest'ultimo lo ha poi colpito due volte con dei calci alle gambe.
La vittima ha successivamente denunciato l'accaduto alla stazione centrale di Zurigo e ha sporto denuncia. La Polizia cantonale ha raccolto le prove e ha avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile.
Chiunque abbia assistito all'incidente o possa fornire informazioni sulla sequenza degli eventi, su un possibile litigio tra le persone coinvolte o sull'autore del reato è pregato di contattare la Polizia cantonale di Zurigo allo +41 58 648 48 48.