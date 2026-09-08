Uno sconosciuto tenta di spingere un uomo sotto un treno

Mentre si allontanava dall'aggressore, quest'ultimo lo ha poi colpito due volte con dei calci alle gambe.

La vittima ha successivamente denunciato l'accaduto alla stazione centrale di Zurigo e ha sporto denuncia. La Polizia cantonale ha raccolto le prove e ha avviato un'indagine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare il responsabile.