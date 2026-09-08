Casse pensioni: buoni rendimenti nel 2025 e pure il 2026 è positivo

Cresce intanto il ricorso a investimenti illiquidi - come immobili, ipoteche e alternative - che, pur offrendo rendimenti stabili, riducono la flessibilità. "Questa diversificazione non è negativa, ma comporta rischi", avvertono gli specialisti. Un'eventuale correzione del mercato immobiliare o tensioni sul debito sovrano potrebbero mettere alla prova le casse. Per questo molte di esse prevedono ora di rafforzare gli investimenti in immobili e infrastrutture della Svizzera.

Il cosiddetto "terzo contribuente" - ovvero il rendimento degli investimenti - ha fruttato alle casse 77 miliardi di franchi nel 2025, a fronte di 67 miliardi versati da datori di lavoro e dipendenti. Questi risultati eccezionali si riflettono anche sulla rivalutazione dei capitali: il tasso d'interesse medio sul patrimonio è stato del 4,3%, "il valore più alto degli ultimi 25 anni", ha sottolineato Ueli Sutter, autore dello studio, in un incontro con la stampa.