Uomo sul tetto per quasi undici ore: mobilitata la polizia
L'intervento a Neuchâtel si è concluso martedì mattina: l'uomo è sceso spontaneamente ed è stato affidato alle cure dei sanitari
NEUCHÂTEL - Un uomo che si era rifugiato sul tetto di una casa ha tenuto impegnata la polizia per quasi undici ore nella città di Neuchâtel. L'intervento si è concluso martedì mattina, quando è sceso autonomamente ed è stato portato al pronto soccorso psichiatrico.
L'allarme era scattato lunedì verso le 21.50 per un uomo che urlava da un balcone. Giunta sul posto, una pattuglia ha constatato che stava distruggendo oggetti all'interno di un appartamento, ha comunicato martedì la polizia cantonale di Neuchâtel.
Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione, l'uomo aveva raggiunto il tetto arrampicandosi sulla facciata dal balcone. La polizia ha quindi isolato il quartiere e mobilitato squadre di negoziatori e di intervento. Sul posto sono giunti anche i pompieri, un team di ambulanza e personale medico.
Vista la durata dell'operazione, la polizia neocastellana ha inoltre ricevuto il supporto della polizia cantonale di Friburgo. Dopo quasi undici ore l'uomo è sceso dal tetto di sua spontanea volontà ed è stato trasferito dai soccorritori al pronto soccorso psichiatrico per ulteriori cure.