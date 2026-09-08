Uomo sul tetto per quasi undici ore: mobilitata la polizia

Quando gli agenti sono entrati nell'abitazione, l'uomo aveva raggiunto il tetto arrampicandosi sulla facciata dal balcone. La polizia ha quindi isolato il quartiere e mobilitato squadre di negoziatori e di intervento. Sul posto sono giunti anche i pompieri, un team di ambulanza e personale medico.

Vista la durata dell'operazione, la polizia neocastellana ha inoltre ricevuto il supporto della polizia cantonale di Friburgo. Dopo quasi undici ore l'uomo è sceso dal tetto di sua spontanea volontà ed è stato trasferito dai soccorritori al pronto soccorso psichiatrico per ulteriori cure.