Cure dentarie più accessibili: accordo tra Soccorso d'inverno e SSO Ticino

Le richieste di partecipazione alle spese possono essere presentate esclusivamente attraverso assistenti sociali o enti preposti. Ogni domanda viene sottoposta a una verifica della situazione sociale ed economica e del rispetto del principio di sussidiarietà.

Il sostegno riguarda unicamente cure odontoiatriche necessarie, semplici, economicamente proporzionate e clinicamente adeguate. Sono escluse le prestazioni di carattere estetico, quelle prive di una comprovata necessità medica e le soluzioni particolarmente onerose qualora siano disponibili alternative appropriate.