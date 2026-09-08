Cure dentarie più accessibili: accordo tra Soccorso d'inverno e SSO Ticino
L’iniziativa prevede criteri uniformi di valutazione e un controllo accurato sulla qualità e sui costi delle prestazioni odontoiatriche.
LUGANOQ - Soccorso d’inverno Ticino e la SSO Ticino (Società Ticinese dei Medici Dentisti) hanno avviato una collaborazione per favorire l’accesso alle cure odontoiatriche essenziali delle persone che si trovano in una situazione di comprovata difficoltà sociale ed economica.
L’iniziativa nasce dalla constatazione che, nonostante la salute orale rappresenti un elemento importante per il benessere e la qualità di vita, il costo delle cure dentarie può costituire un ostacolo per chi dispone di risorse economiche limitate. La collaborazione punta quindi a fornire un sostegno concreto, adottando criteri uniformi di valutazione e garantendo qualità delle prestazioni, controllo dei costi e trasparenza nell’impiego delle risorse.
Le richieste di partecipazione alle spese possono essere presentate esclusivamente attraverso assistenti sociali o enti preposti. Ogni domanda viene sottoposta a una verifica della situazione sociale ed economica e del rispetto del principio di sussidiarietà.
Il sostegno riguarda unicamente cure odontoiatriche necessarie, semplici, economicamente proporzionate e clinicamente adeguate. Sono escluse le prestazioni di carattere estetico, quelle prive di una comprovata necessità medica e le soluzioni particolarmente onerose qualora siano disponibili alternative appropriate.
Preventivi e fatture vengono inoltre esaminati da un medico dentista perito designato dalla SSO Ticino, che ne verifica la conformità dal punto di vista clinico, tecnico e tariffario. Il suo parere contribuisce alla valutazione della richiesta, mentre la decisione finale sull’eventuale partecipazione alle spese spetta esclusivamente al Soccorso d’inverno Ticino.
«Questa collaborazione ci permette di rafforzare il sostegno alle persone più vulnerabili e di garantire che le risorse disponibili siano impiegate in modo equo, trasparente e mirato», afferma Paola Eicher-Pellegrini, direttrice del Soccorso d’inverno Ticino.
Per Plinio Rondi, presidente della SSO Ticino, «nel Canton Ticino la salute orale rappresenta un elemento essenziale del benessere generale e della qualità di vita». Rondi sottolinea inoltre come il sistema fondato sulla responsabilità individuale, sulla prevenzione e sull’accesso a cure di qualità abbia contribuito negli anni a migliorare lo stato di salute della popolazione, mantenendo un equilibrio nei costi. «In questo contesto, la collaborazione con attori sociali come Soccorso d’inverno Ticino è fondamentale per garantire un sostegno mirato alle persone più vulnerabili».
Le cure potranno iniziare soltanto dopo la comunicazione scritta della decisione del Soccorso d’inverno Ticino, fatta eccezione per le situazioni d’urgenza preventivamente autorizzate. Gli eventuali contributi concessi saranno versati direttamente al medico dentista curante e non ai pazienti.
Con questa collaborazione, Soccorso d’inverno Ticino e SSO Ticino intendono rafforzare il sostegno alle persone in difficoltà e facilitarne l’accesso alle cure odontoiatriche essenziali.