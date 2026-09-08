Le piogge non bastano, restano le restrizioni

I temporali degli ultimi giorni, in alcuni casi intensi e localmente violenti, non hanno prodotto un recupero significativo delle riserve delle falde e delle sorgenti carsiche. L’intensità e soprattutto la breve durata delle precipitazioni hanno favorito il rapido deflusso superficiale dell’acqua e il suo convogliamento verso i corsi d’acqua, senza permettere un’infiltrazione nel sottosuolo sufficiente ad alimentare in maniera significativa gli acquiferi.