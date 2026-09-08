Dopo un'estate positiva, domenica chiude la piscina

L’estate 2026, segnata da temperature particolarmente elevate, ha rafforzato il ruolo della piscina come punto di riferimento per lo svago, il benessere e la socialità. Numerosi frequentatori hanno potuto trovare sollievo dalla calura e trascorrere momenti piacevoli in un ambiente attrezzato e accogliente, spiegano le autorità comunali.

«Ringraziando tutti coloro che hanno scelto la destinazione del Centro POLI per trascorrere momenti di tempo libero, rivolgiamo un cordiale arrivederci alla stagione estiva 2027», conclude il Municipio.