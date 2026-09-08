Dopo un'estate positiva, domenica chiude la piscina
La struttura di Olivone, complici le alte temperature, è diventata sempre di più un punto di riferimento
BLENIO - Si conclude domenica 13 settembre la stagione estiva della piscina comunale Centro POLI di Olivone. Il Municipio di Blenio traccia un bilancio positivo, sottolineando l’ampia partecipazione della cittadinanza e degli utenti che hanno animato la struttura durante i mesi più caldi.
L’estate 2026, segnata da temperature particolarmente elevate, ha rafforzato il ruolo della piscina come punto di riferimento per lo svago, il benessere e la socialità. Numerosi frequentatori hanno potuto trovare sollievo dalla calura e trascorrere momenti piacevoli in un ambiente attrezzato e accogliente, spiegano le autorità comunali.
«Ringraziando tutti coloro che hanno scelto la destinazione del Centro POLI per trascorrere momenti di tempo libero, rivolgiamo un cordiale arrivederci alla stagione estiva 2027», conclude il Municipio.