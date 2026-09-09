CAPRIASCA
A Capriasca c'è una nuova municipale
Si tratta di Fiorenza Rusca Franzoni (PS) che subentra a Matteo Besomi alla guida del Dicastero cultura, eventi, sport e turismo.
Municipio di Capriasca
A Capriasca c'è una nuova municipale
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A Capriasca c'è una nuova municipale
Si tratta di Fiorenza Rusca Franzoni (PS) che subentra a Matteo Besomi alla guida del Dicastero cultura, eventi, sport e turismo.
A Capriasca c'è una nuova municipale
Si tratta di Fiorenza Rusca Franzoni (PS) che subentra a Matteo Besomi alla guida del Dicastero cultura, eventi, sport e turismo.
CAPRIASCA - In seguito al giuramento tenutosi questo lunedì 7 settembre, Fiorenza Rusca Franzoni è subentrata a Matteo Besomi come municipale presso il Municipio di Capriasca.
Rusca Franzoni, consigliera comunale e capogruppo di Insieme a sinistra-PS-Verdi-PC-FA-Indipendenti, prende quindi in consegna il Dicastero cultura, eventi, sport e turismo, già di Besomi.
«Il Municipio tiene a ringraziare Matteo Besomi per gli oltre 18 anni di impegno dedicato alla collettività e alla collega Rusca Franzoni augura un proficuo e collegiale lavoro in favore del Comune», conclude l'Esecutivo comunale.
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