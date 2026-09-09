Medacta: utile netto in calo, ma conferma gli obiettivi
Il margine operativo è sceso dal 28,7% al 26,5%, risultando leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti
CASTEL SAN PIETRO - Medacta ha chiuso il primo semestre del 2026 con una contrazione dell'utile netto, attribuibile però a un effetto straordinario non ricorrente. A livello operativo, il gruppo con sede a Castel San Pietro che produce dispositivi ortopedici ha invece mostrato sostanziale stabilità, cosa che ha portato alla conferma degli obiettivi di crescita per l'intero esercizio.
Dopo aver già comunicato a fine luglio un incremento del fatturato del 7% a 368 milioni di euro (346 milioni di franchi), l'impresa ha reso noto che il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti) rettificato si è attestato a 97 milioni di euro, in calo dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2025. Di conseguenza, il margine operativo è sceso dal 28,7% al 26,5%, risultando leggermente al di sotto delle aspettative degli analisti.
L'utile netto consolidato è sceso a 42 milioni di euro, con una flessione di 19 milioni rispetto alla prima parte dell'anno scorso. Il calo è però dovuto principalmente a un effetto base: nel 2025 , Medacta aveva beneficiato di un guadagno straordinario di 14 milioni di euro derivante dall'acquisizione di Parcus Medical, società basata in Florida specializzata in medicina dello sport.
«Abbiamo registrato ancora una volta una performance solida, con una crescita costante superiore a quella del mercato e un margine consistente, intorno al 20-30%, nonostante un inaspettato rallentamento del mercato statunitense», commenta il CEO Francesco Siccardi, citato in una nota. La continua forte diffusione dei prodotti tra i nuovi chirurghi, unita alla disciplina in materia di costi, conferma la capacità dell'azienda di continuare a registrare risultati eccellenti, si dice convinto il manager.
Guardando al futuro, Medacta ha ribadito gli obiettivi già comunicati in luglio. Per l'intero anno 2026, l'azienda prevede una crescita del fatturato a cambi costanti compresa tra il 10% e il 14%, accompagnata da un miglioramento del margine Ebitda rettificato di circa 50 punti base rispetto al 2025 (sempre a cambi costanti e fatti salvi eventi imprevisti). Inoltre, nel piano strategico pluriennale il gruppo punta a un incremento medio annuo dei ricavi del 12-15% nel triennio 2024-2027, con un progressivo miglioramento della redditività operativa rispetto ai livelli del 2025.
Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 70 paesi e ha in organico più di 2000 dipendenti. L'esordio in borsa è avvenuto nell'aprile 2019.