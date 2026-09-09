11 nuovi Web Project Manager con diploma federale

VEZIA - Si è svolta a Villa Negroni, a Vezia, la cerimonia ufficiale di consegna dei Diplomi Federali di Web Project Manager, una qualifica di livello terziario riconosciuta dalla Confederazione Svizzera e sempre più strategica per il tessuto aziendale della Svizzera italiana e oltre. I candidati hanno ottenuto il titolo al termine di un percorso annuale di formazione continua, svolto parallelamente all’attività lavorativa.