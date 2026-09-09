11 nuovi Web Project Manager con diploma federale
La consegna è avvenuta a Villa Negroni, a Vezia
VEZIA - Si è svolta a Villa Negroni, a Vezia, la cerimonia ufficiale di consegna dei Diplomi Federali di Web Project Manager, una qualifica di livello terziario riconosciuta dalla Confederazione Svizzera e sempre più strategica per il tessuto aziendale della Svizzera italiana e oltre. I candidati hanno ottenuto il titolo al termine di un percorso annuale di formazione continua, svolto parallelamente all’attività lavorativa.
Alla cerimonia erano presenti Claudio Dionisio, presidente della Commissione d’esame, e Guglielmo Arrigoni, direttore della DigitalStrategies Academy, istituto referente per la preparazione in lingua italiana.
Il ruolo del Web Project Manager si conferma centrale in un contesto economico che richiede figure capaci di unire visione strategica, gestione dei team e competenze tecnologiche. «Il Web Project Manager si conferma un punto di riferimento per le aziende in cerca di innovazione» spiega DigitalStrategies Academy, l'istituto referente per la formazione in lingua italiana
Durante l’evento è stata ricordata anche una novità legislativa di rilievo: dal 1° ottobre 2026, grazie alla riforma della legge sulla formazione professionale approvata dal Consiglio federale, il Diploma Federale sarà affiancato dal titolo complementare di "Professional Master". Questa nuova designazione ufficiale renderà immediatamente riconoscibile il valore del diploma anche a livello internazionale.
Di seguito i diplomati dell’edizione 2026, in ordine alfabetico:
- Fiorenzo Barudoni
- Daniele Bernasconi
- Marija Bojanic Stirnemann
- Sandro Di Benedetto
- Elena Filippi
- Domenico Ielapi
- Stefania Lo Presti
- Ilaria Nardi
- Jenny Pedrotta
- Alice Petronici
- Aleksei Torrieri