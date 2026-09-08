Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
Dopo 28 giorni di ricerche e continui ritorni sull'autostrada, la famiglia è riuscita a riabbracciare la loro gatta Chanel grazie alla determinazione e al supporto dei volontari.
Dopo 28 giorni di ricerche e continui ritorni sull'autostrada, la famiglia è riuscita a riabbracciare la loro gatta Chanel grazie alla determinazione e al supporto dei volontari.
L'ISLE-D'ABEAU - Smarrita durante il viaggio verso le vacanze in un'area di servizio autostradale. E dopo quasi un mese di ricerche, una famiglia francese ha ritrovato la sua gatta, proprio nello stesso luogo. Una storia a lieto fine che ha commosso gli amanti degli animali francesi e che ha conquistato l'attenzione dei più importanti media transalpini.
La famiglia protagonista di questa vicenda aveva inizialmente trascorso una settimana e mezza nell'area di servizio, rinunciando alle vacanze pur di ritrovare Chanel. In seguito, ogni fine settimana, un membro della famiglia tornava nell'area di sosta. Da Versailles, vicino a Parigi, dove la famiglia risiede, fino all'area di servizio a sud di Lione, un viaggio di ben 560 chilometri.
Quasi come un miracolo, dopo 28 giorni la gatta è stata finalmente catturata nella notte tra venerdì e sabato, proprio nell'area di servizio, ha raccontato il padre Stéphane all'emittente Ici. È stato un gioco di pazienza, ma alla fine ha funzionato. «Nel giro di pochi minuti è stata catturata». Durante la tenace ricerca, la famiglia ha potuto contare anche sul sostegno di alcuni volontari. «Tutto è bene, Chanel è di nuovo a casa. Fa molte fusa, si strofina contro di noi e sembra molto felice di vederci».
Gatta ritrovata nel raggio di 200 metri
«È vero, avremmo potuto avere la sfortuna che si trovasse in una situazione pericolosa o che fosse stata investita», ha detto il padre di famiglia. «Ma è stata ritrovata nel raggio di 200 metri dal punto in cui era scomparsa».
Durante la sosta nell'area di servizio, la signora Murielle aveva messo un'imbracatura alla gattina nera e l'aveva tenuta al guinzaglio, così da permetterle di prendere un po' d'aria fresca. L'animale, però, era riuscito a liberarsi dall'imbracatura ed era scappata, senza più lasciarsi prendere. La famiglia ha quindi deciso rapidamente di affittare una stanza in un hotel nelle vicinanze per continuare le ricerche... a lieto fine.
L'appello disperato ad agosto
«Io e la mia famiglia abbiamo perso la nostra gatta nera, Chanel, in autostrada mentre stavamo andando in vacanza... Chanel è una gatta giovane, sterilizzata e dotata di microchip. È completamente nera, con occhi dorati (non verdi), pesa 4-5 kg (peso normale) e ha la pancia leggermente arrotondata. È piuttosto timida, soprattutto con gli altri gatti, e non è particolarmente socievole nemmeno con gli umani. Non sappiamo se sia tornata a casa o si sia nascosta nel bosco...
L'abbiamo persa sabato 8 agosto 2026, intorno alle 13:00, nell'area di sosta autostradale di Isle-d'Abeau Sud (direzione Grenoble). Da oltre una settimana la stiamo cercando giorno e notte (con richiami, ricerche, trappole, ecc.), finora senza successo... Chanel probabilmente ha già lasciato la stazione e si trova in una città vicina. Non cercate di prenderla, scapperà. Se pensate di vederla, datele da mangiare e fatecelo sapere!».
La lieta notizia
«Chanel è stata ritrovata sana e salva sabato 5 settembre, tra le 00:30 e l'01:00! Gode di ottima salute! Grazie a tutti per i vostri messaggi di supporto e per aver partecipato alla segnalazione».