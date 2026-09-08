Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Quasi come un miracolo, dopo 28 giorni la gatta è stata finalmente catturata nella notte tra venerdì e sabato, proprio nell'area di servizio, ha raccontato il padre Stéphane all'emittente Ici. È stato un gioco di pazienza, ma alla fine ha funzionato. «Nel giro di pochi minuti è stata catturata». Durante la tenace ricerca, la famiglia ha potuto contare anche sul sostegno di alcuni volontari. «Tutto è bene, Chanel è di nuovo a casa. Fa molte fusa, si strofina contro di noi e sembra molto felice di vederci».

Gatta ritrovata nel raggio di 200 metri

«È vero, avremmo potuto avere la sfortuna che si trovasse in una situazione pericolosa o che fosse stata investita», ha detto il padre di famiglia. «Ma è stata ritrovata nel raggio di 200 metri dal punto in cui era scomparsa».