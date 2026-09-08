Rubati quattro quadri di Renoir dal museo di Cagnes-sur-Mer

Il sindaco ha stimato in circa 9 milioni di euro il valore delle opere rubate. "L'allarme del museo è scattato alle 5:48 - ha spiegato - alle 5:53, cinque minuti dopo, la nostra polizia municipale era sul posto". Per il primo cittadino, "prendere di mira il museo Renoir, significa andare contro una parte della storia e del patrimonio di Cagnes-sur-Mer. Sono fatti particolarmente gravi".

Il colpo è avvenuto a circa un anno da quello, di grande eco mondiale, ai danni del Louvre, nel centro di Parigi, nel quale i ladri hanno rubato 8 gioielli della Corona di Francia, tuttora mai ritrovati. Da allora, il ministero della Cultura ha posto come priorità la sicurezza dei musei. In questi mesi, si sono segnalati a luglio il furto di un collier d'oro da un museo di Chatillon-sur-Seine, poi - vicino a Strasburgo, nell'est del Paese - il colpo che ha fruttato oltre 4,5 milioni ai ladri del museo Lalique di Wingen-sur-Moder.