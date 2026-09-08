Lavrov: «Gli inviati Usa hanno ribadito la posizione del presidente Trump»

«Il fatto che gli americani, in tutti i loro contatti con noi, soprattutto nei contatti con il presidente Putin, basino le loro azioni su queste realtà, certamente suscita in noi una risposta positiva e ci rende disposti a continuare a parlare con loro», ha dichiarato il ministro.

«L'essenza di ciò che è stato discusso» tra il presidente russo Vladimir Putin e gli inviati americani «si basa sulla posizione che il presidente Trump ha delineato immediatamente dopo il suo ritorno dal vertice di Anchorage all'Ufficio Ovale», ha sottolineato Lavrov. In particolare, ha aggiunto il ministro degli Esteri russo, Trump «disse di dimenticare anche di provare a trascinare l'Ucraina nell'Alleanza Atlantica». «E il secondo elemento della posizione degli Stati Uniti - ha proseguito Lavrov - è il riconoscimento della realtà sul terreno». Vale a dire il controllo russo sulle regioni ucraine rivendicate.