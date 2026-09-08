«La neutralità è il DNA della Svizzera»

Ospite della serata è stato Oscar Freysinger, già consigliere nazionale e già consigliere di Stato vallesano per l'UDC, che nel suo intervento ha ripercorso la storia della neutralità svizzera e invitato i presenti a sostenere l'Iniziativa per la neutralità.

«La neutralità non è una caratteristica qualsiasi della Svizzera, è il suo DNA», ha affermato Freysinger, sottolineando che proprio grazie alla neutralità la Confederazione ha potuto offrire i propri buoni uffici, favorire negoziati tra parti belligeranti e svolgere un ruolo umanitario riconosciuto nel mondo.