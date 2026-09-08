Nuovo direttore per l'IRE, ma la Lega polemizza: «Quale conoscenza del Ticino?»

BELLINZONA - È notizia di ieri. Mario Padula è il nuovo direttore dell'Istituto di ricerche economiche dell'USI. Ma non tutti sono convinti di questa scelta. Sei granconsiglieri della Lega dei Ticinesi*, con Omar Balli come primo firmatario, hanno infatti presentato un'interrogazione al Consiglio di Stato chiedendo lumi sulla conoscenza del territorio ticinese di Padula e sui criteri in base ai quali è stato selezionato.