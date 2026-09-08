Derby Casse di Sapone, i risultati e i vincitori delle quattro categorie
Tre giorni di gare tra giovani piloti e sfide sul filo dei centesimi, con la tradizionale discesa in notturna della categoria Over16.
Tre giorni di gare tra giovani piloti e sfide sul filo dei centesimi, con la tradizionale discesa in notturna della categoria Over16.
LUGANO - Nel fine settimana Porza ha celebrato la 54ª edizione del Derby Casse di Sapone, con tre giorni di gare lungo via San Rocco, quattro categorie e tanti giovani piloti protagonisti. Nelle categorie giovanili si sono imposti Milton Moghini, Nicolas Moghini e Alia Clerc, mentre Gabriele Bernasconi ha conquistato la gara Over16, disputata in notturna.
L'evento ha richiamato un folto pubblico di famiglie, amici, appassionati e curiosi, accorsi per sostenere i giovani piloti e vivere da vicino la manifestazione. Sul percorso non sono mancate velocità, sfide sul filo dei centesimi e sano agonismo.
Nella categoria riservata ai nati nel 2010, 2011 e 2012, il gradino più alto del podio è andato a Milton Moghini, davanti a Nick Rodoni, secondo, e Achille Brenno Rossi, terzo. Tra i nati nel 2013, 2014 e 2015, si è imposto Nicolas Moghini, seguito da Naël Clerc e Francesco Strippoli. Tra i più giovani, nati nel 2016, 2017 e 2018, la vittoria è andata ad Alia Clerc, davanti a Dario Robbiani e Matteo Pannunzio.
Nella categoria Over16, che ha aperto il weekend con la tradizionale discesa in notturna, ad avere la meglio è stato Gabriele Bernasconi, davanti a Vanessa Clerc e Alessandro Paltenghi, vincitore della passata edizione.
Soddisfatti del risultato, gli organizzatori hanno sottolineato soprattutto lo spirito della manifestazione: «Al di là di tempi e classifiche, a vincere ancora una volta è stato soprattutto lo spirito del Derby: bambini impazienti alla partenza, famiglie lungo il percorso, volontari al lavoro dietro le quinte e una piazza capace di trasformarsi, per un intero fine settimana, in un grande punto d'incontro per tutta la comunità».