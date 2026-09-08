Derby Casse di Sapone, i risultati e i vincitori delle quattro categorie

Nella categoria riservata ai nati nel 2010, 2011 e 2012, il gradino più alto del podio è andato a Milton Moghini, davanti a Nick Rodoni, secondo, e Achille Brenno Rossi, terzo. Tra i nati nel 2013, 2014 e 2015, si è imposto Nicolas Moghini, seguito da Naël Clerc e Francesco Strippoli. Tra i più giovani, nati nel 2016, 2017 e 2018, la vittoria è andata ad Alia Clerc, davanti a Dario Robbiani e Matteo Pannunzio.

Nella categoria Over16, che ha aperto il weekend con la tradizionale discesa in notturna, ad avere la meglio è stato Gabriele Bernasconi, davanti a Vanessa Clerc e Alessandro Paltenghi, vincitore della passata edizione.