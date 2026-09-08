Aeroporto di Lugano-Agno, «anni di ritardi, costi e consulenze»

Nel frattempo il Municipio ha costituito un gruppo di lavoro coordinato dal municipale competente, avvalendosi anche di consulenti esterni. Da informazioni raccolte dal gruppo politico emergerebbero in particolare un consulente legale e un consulente generale, dei quali vengono chiesti ora nome, modalità di incarico, mandato e costi.

L’interpellanza solleva inoltre il tema dei possibili conflitti d’interesse. In particolare, viene chiesto al Municipio di chiarire se il municipale Filippo Lombardi, Swissconsult International SA o società nelle quali egli ricopre incarichi abbiano rapporti professionali o d’affari con soggetti interessati allo sviluppo dell’aeroporto.