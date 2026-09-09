Cantone e Comuni si confrontano su fisco, progetto "Ticino 2020" e riforma ARP
È la 77esima seduta della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni dalla sua istituzione
BELLINZONA - Si è svolta oggi, mercoledì 9 settembre, la seconda seduta del 2026 della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, la 77esima dalla sua istituzione. All’incontro hanno partecipato il Consiglio di Stato, accompagnato dal capo della Sezione enti locali, e i rappresentanti dei Comuni ticinesi.
La riunione si è aperta con una discussione sulle aspettative dei Comuni nei confronti del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione cantonale. Al centro del confronto, le prime indicazioni sull’adattamento del sistema fiscale dopo l’abolizione del valore locativo a livello federale e la prevista introduzione di una nuova imposta cantonale sulle residenze secondarie. Su questo tema è già al lavoro un gruppo misto di esperti.
Consiglio di Stato e Comuni hanno inoltre fatto il punto sul progetto "Ticino 2020", per il quale è previsto un nuovo incontro di aggiornamento entro la fine dell’anno.
Il Dipartimento delle istituzioni ha aggiornato i presenti sull’avanzamento della riforma delle Autorità regionali di protezione (ARP), dopo l’approvazione da parte del Gran Consiglio delle norme per la creazione e l’assetto organizzativo delle nuove Preture di protezione. Nei prossimi mesi sono previsti incontri con il personale delle attuali ARP per accompagnare la transizione.
La prossima seduta della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni è fissata per mercoledì 2 dicembre.