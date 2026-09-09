Cantone e Comuni si confrontano su fisco, progetto "Ticino 2020" e riforma ARP

Consiglio di Stato e Comuni hanno inoltre fatto il punto sul progetto "Ticino 2020", per il quale è previsto un nuovo incontro di aggiornamento entro la fine dell’anno.

Il Dipartimento delle istituzioni ha aggiornato i presenti sull’avanzamento della riforma delle Autorità regionali di protezione (ARP), dopo l’approvazione da parte del Gran Consiglio delle norme per la creazione e l’assetto organizzativo delle nuove Preture di protezione. Nei prossimi mesi sono previsti incontri con il personale delle attuali ARP per accompagnare la transizione.