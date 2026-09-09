BELLINZONA
Votazione sulla Fortezza, il Municipio incontra la popolazione
L'appuntamento è per il 15 settembre alle 12 nella corte di Palazzo Civico
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Fonte Città di Bellinzona
Votazione sulla Fortezza, il Municipio incontra la popolazione
L'appuntamento è per il 15 settembre alle 12 nella corte di Palazzo Civico
BELLINZONA - Martedì 15 settembre è in programma alle ore 12, nella corte di Palazzo Civico a Bellinzona, un incontro aperto ai media e alla cittadinanza dedicato al Progetto di valorizzazione della Fortezza. L’iniziativa riguarda un ampio intervento che coinvolge i tre Castelli, la Murata e la Cinta muraria, elementi storici di grande rilievo per la comunità.
Durante l’incontro verranno illustrati i dettagli del progetto, che sarà sottoposto a votazione comunale il prossimo 27 settembre. L’amministrazione comunale ha sottolineato l’importanza di questo percorso di valorizzazione, invitando la popolazione a partecipare attivamente al dibattito e al futuro referendum.
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