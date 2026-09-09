Votazione sulla Fortezza, il Municipio incontra la popolazione

BELLINZONA - Martedì 15 settembre è in programma alle ore 12, nella corte di Palazzo Civico a Bellinzona, un incontro aperto ai media e alla cittadinanza dedicato al Progetto di valorizzazione della Fortezza. L’iniziativa riguarda un ampio intervento che coinvolge i tre Castelli, la Murata e la Cinta muraria, elementi storici di grande rilievo per la comunità.