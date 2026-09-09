LUGANO
Un'altra notte di lavori sulla strada per Cureggia
Questa volta il cantiere si attiverà alle 23 di domenica 14 settembre fino alle 5 del lunedì seguente.
Depositphotos (leungchopan)
Fonte DT
Un'altra notte di lavori sulla strada per Cureggia
Questa volta il cantiere si attiverà alle 23 di domenica 14 settembre fino alle 5 del lunedì seguente.
LUGANO - La strada cantonale che da Pregassona porta a Cureggia resterà chiusa per una notte, per consentire alcuni lavori di pavimentazione. A darne notizia è lo stesso Dipartimento del territorio (DT), via nota.
La chiusura scatterà domenica 13 settembre, alle 23, e proseguirà fino alle 5 di lunedì 14 settembre. Riguarderà il tratto di Via San Gottardo a Cureggia compreso tra i numeri civici 23 e 35.
Durante i lavori non saranno disponibili percorsi alternativi. Il passaggio pedonale resterà comunque garantito, così come l'accesso ai mezzi e agli enti di primo intervento.
La durata e lo svolgimento dei lavori potrebbero subire modifiche in caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli.
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