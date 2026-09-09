Monte Brè da record: boom di passeggeri e nuovi progetti in vetta

Tra le principali novità del 2025 spicca l’entrata in servizio delle nuove vetture del secondo tratto, tra Suvigliana e Monte Brè. Dopo quarant’anni di attività, le precedenti carrozze sono state salutate il 6 gennaio, mentre il 15 febbraio si è svolto il primo viaggio ufficiale dei nuovi mezzi. Il rinnovamento è stato poi celebrato il 31 maggio con una festa in Vetta aperta alla popolazione, ai partner e ai turisti.

Un altro passo importante riguarda l’accessibilità. Grazie all’installazione di ascensori nelle stazioni di Suvigliana e Vetta Monte Brè, la seconda sezione è ora accessibile anche alle persone con disabilità. Nel corso dell’anno sono inoltre entrati in funzione i tre appartamenti di vacanza “I tesori della Vetta”, ricavati ai piani superiori dello stabile dell’Osteria Funicolare.