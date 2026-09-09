Monte Brè da record: boom di passeggeri e nuovi progetti in vetta
Il 2025 della funicolare si chiude con 185 mila viaggiatori, in aumento del 12%: nuove vetture panoramiche, maggiore accessibilità e nuovi progetti rafforzano la sua attrattiva.
LUGANO - La Funicolare Monte Brè archivia un 2025 da record, con 185’719 passeggeri trasportati e una crescita del 12% rispetto all’anno precedente. Un aumento che si è tradotto anche in introiti per 1’707'142 franchi, superiori alle previsioni.
I risultati sono stati presentati durante l’Assemblea generale ordinaria 2026 della Società Funicolare Cassarate-Monte Brè SA, tenutasi oggi, mercoledì 9 settembre, all’Hotel Lido Seegarten di Cassarate e aperta dal presidente Filippo Lombardi. Secondo la società, al buon andamento hanno contribuito condizioni meteorologiche favorevoli, un contesto turistico vivace e gli eventi capaci di attirare visitatori nella regione, insieme agli investimenti effettuati negli ultimi anni per migliorare l’offerta e le infrastrutture.
Tra le principali novità del 2025 spicca l’entrata in servizio delle nuove vetture del secondo tratto, tra Suvigliana e Monte Brè. Dopo quarant’anni di attività, le precedenti carrozze sono state salutate il 6 gennaio, mentre il 15 febbraio si è svolto il primo viaggio ufficiale dei nuovi mezzi. Il rinnovamento è stato poi celebrato il 31 maggio con una festa in Vetta aperta alla popolazione, ai partner e ai turisti.
Un altro passo importante riguarda l’accessibilità. Grazie all’installazione di ascensori nelle stazioni di Suvigliana e Vetta Monte Brè, la seconda sezione è ora accessibile anche alle persone con disabilità. Nel corso dell’anno sono inoltre entrati in funzione i tre appartamenti di vacanza “I tesori della Vetta”, ricavati ai piani superiori dello stabile dell’Osteria Funicolare.
Positivo anche il bilancio: l’esercizio 2025 si è chiuso con un utile di poco superiore a 37'000 franchi e un valore di bilancio di 8’043’287.76 franchi. I conti comprendono anche un importante accantonamento destinato ai progetti futuri.
Tra le prossime tappe figurano il rinnovo dell’accesso alle vetture della prima sezione Cassarate-Suvigliana e la possibile futura sostituzione delle relative carrozze. È inoltre in corso di approvazione il progetto per una nuova fermata intermedia in prossimità della Vetta, accompagnata da uno spiazzo destinato a eventi e altre attività.
La FMB sta infine lavorando alla possibilità di rilevare la gestione del Ristorante Vetta Monte Brè. L’obiettivo è sviluppare un’offerta maggiormente integrata e rafforzare il ruolo della vetta non soltanto come destinazione turistica, ma anche come luogo destinato a eventi pubblici, aziendali e privati.