Pipì e pupù a quattro zampe: Chiasso ha la sua mappa canina
Simpatica campagna informativa "Can-Can Yoga" con tanto di cartina che indica servizi e aree dedicate agli amici a quattro zampe, facilitando la gestione degli animali in città.
Simpatica campagna informativa "Can-Can Yoga" con tanto di cartina che indica servizi e aree dedicate agli amici a quattro zampe, facilitando la gestione degli animali in città.
Dal 18 agosto 2026 è in vigore a Chiasso la nuova Ordinanza municipale sui cani. Accanto alle disposizioni già esistenti, il testo introduce l'obbligo per i proprietari di portare con sé una quantità sufficiente d'acqua per pulire immediatamente le deiezioni liquide del proprio cane.
Per accompagnare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il Comune di Chiasso lancia la campagna informativa "Can-Can Yoga", con un manifesto dal tono leggero e immediato che riassume le principali regole da rispettare per favorire una buona convivenza negli spazi pubblici.
La campagna comprende anche un pieghevole informativo con una mappa "canina" di Chiasso, sulla quale sono indicate fontane, distributori di sacchetti, zone vietate e aree di svago dedicate ai cani.
Nel volantino è presente inoltre un QR code che rimanda al sito chiasso.ch e alla pagina dove sono disponibili le principali informazioni amministrative relative alla detenzione di un cane. Il pieghevole sarà disponibile presso gli sportelli comunali.