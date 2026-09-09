Pipì e pupù a quattro zampe: Chiasso ha la sua mappa canina

La campagna comprende anche un pieghevole informativo con una mappa "canina" di Chiasso, sulla quale sono indicate fontane, distributori di sacchetti, zone vietate e aree di svago dedicate ai cani.

Nel volantino è presente inoltre un QR code che rimanda al sito chiasso.ch e alla pagina dove sono disponibili le principali informazioni amministrative relative alla detenzione di un cane. Il pieghevole sarà disponibile presso gli sportelli comunali.