Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Una complessa storia familiare

La vicenda si inserisce in una complessa storia familiare. La denuncia iniziale contro la madre e il patrigno era stata presentata dal padre biologico. La donna, già in carcere, aveva poi denunciato l'ex marito per anni di stupri, estorsione e messa in pericolo della vita. Nel 2021 gran parte delle accuse era però caduta: l'uomo era stato assolto dai reati più gravi, ma condannato a una pena pecuniaria sospesa di 135 aliquote giornaliere per due ferite superficiali inflitte all'ex moglie.

Dopo l'annullamento delle condanne, la vicenda torna al Tribunale superiore di Zurigo per il riesame. Gli avvocati della madre e del patrigno chiedono 240.000 franchi di risarcimento per la detenzione, mentre spese processuali, legali e peritali hanno già superato 340.000 franchi.

Per la figlia non ci saranno conseguenze penali: il procedimento minorile è stato archiviato nel marzo 2025 per la prescrizione di cinque anni, calcolata a partire dalle ultime dichiarazioni rese quando aveva 14 anni.

