Restrizioni sulle armi? «Prima bisogna capire cosa non ha funzionato»

L'attenzione - si legge infine in una nota stampa - dovrebbe quindi concentrarsi sugli eventuali segnali di pericolo e sulle possibilità di intervento: occorre stabilire se vi fossero informazioni rilevanti, chi ne fosse a conoscenza, se siano state segnalate e se le autorità siano intervenute. «Il clamore mediatico non è una prova», conclude l'associazione, chiedendo che venga prima accertato «se e in che misura il sistema attuale abbia fallito» e che ogni eventuale nuova restrizione sia valutata in termini di efficacia, proporzionalità e rispetto dei diritti fondamentali.