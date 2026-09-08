«La Svizzera è un obiettivo per Mosca», lo dice il capo dell'esercito

La Svizzera - chiede il giornalista - è un obiettivo per Mosca? "Sì", risponde il 61enne. "È una lotta tra sistemi: il mondo liberale e democratico contro quello autocratico. Più che mai facciamo parte del mondo occidentale e siamo quindi un potenziale bersaglio".

Ma perché - insiste il cronista di SRF - la Russia dovrebbe attaccare la Confederazione? "La Svizzera dispone di infrastrutture critiche importanti per l'intera Europa: la distribuzione di elettricità e gas, i principali collegamenti nord-sud, i grandi centri dati. Chi volesse destabilizzare l'Europa potrebbe agire proprio su questi punti", chiosa il graduato che dal gennaio scorso è alla testa dell'esercito.