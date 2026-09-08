Migros punta sull'online: 21'000 prodotti e più capacità a Regensdorf
Il nuovo centro può gestire fino a 7'500 ordini al giorno. Entro febbraio dovrebbe raggiungere il 70% della capacità
REGENSDORF - Migros vuole accelerare nel commercio online grazie al nuovo centro di distribuzione di Regensdorf (ZH). L'assortimento disponibile su Migros Online salirà del 60%, passando da 12'500 a 21'000 prodotti, raggiungendo così l'ampiezza dell'offerta standard di un supermercato MMM.
Il centro, entrato in funzione gradualmente alla fine di maggio, si estende su circa 38'000 metri quadrati distribuiti su quattro piani e potrà elaborare fino a 7'500 ordinazioni al giorno. Attualmente funziona al 25-30% della capacità, mentre entro il prossimo febbraio l'obiettivo è raggiungere il 70%. I dipendenti sono circa 200 e, a pieno regime, potrebbero arrivare fino a 500.
L'avvio progressivo della struttura aveva provocato temporanee lacune nello shop online, in particolare per alcuni prodotti freschi. Migros sta lavorando per risolvere il problema. Il nuovo centro dovrebbe, inoltre, consentire di ridurre i tempi di consegna: nell'area metropolitana di Zurigo, a medio termine, saranno possibili consegne nello stesso giorno.
La maggiore capacità dovrebbe sostenere la crescita di Migros Online, che negli ultimi due anni ha raggiunto i propri limiti logistici. In agosto gli ordini sono aumentati del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il fatturato è aumentato del 12%. La responsabile Katrin Tschannen punta a una crescita media annua superiore al 10%. Lo scorso anno Migros Online ha realizzato un fatturato di 362 milioni di franchi e deteneva il 47% del mercato online svizzero, contro il 48% di Coop.ch.
Regensdorf sostituisce le precedenti sedi di Pratteln (BL), chiusa a giugno, e di Bremgarten (AG), che cesserà l'attività quando il nuovo centro sarà pienamente operativo. Ai 250 collaboratori delle due strutture è stato offerto un posto almeno equivalente a Regensdorf e, secondo Tschannen, tre quarti di loro hanno accettato. Resta per ora operativa Ecublens (VD) per la Svizzera romanda, ma Migros cerca una nuova sede più grande: il progetto prevede circa 60'000 metri quadrati e tra 400 e 500 dipendenti.