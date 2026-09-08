Migros punta sull'online: 21'000 prodotti e più capacità a Regensdorf

L'avvio progressivo della struttura aveva provocato temporanee lacune nello shop online, in particolare per alcuni prodotti freschi. Migros sta lavorando per risolvere il problema. Il nuovo centro dovrebbe, inoltre, consentire di ridurre i tempi di consegna: nell'area metropolitana di Zurigo, a medio termine, saranno possibili consegne nello stesso giorno.

La maggiore capacità dovrebbe sostenere la crescita di Migros Online, che negli ultimi due anni ha raggiunto i propri limiti logistici. In agosto gli ordini sono aumentati del 17% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e il fatturato è aumentato del 12%. La responsabile Katrin Tschannen punta a una crescita media annua superiore al 10%. Lo scorso anno Migros Online ha realizzato un fatturato di 362 milioni di franchi e deteneva il 47% del mercato online svizzero, contro il 48% di Coop.ch.