"Adotta una gallina", l'iniziativa per salvarne 500

Le galline in cerca di una nuova famiglia non sono né malate né vecchie. Nell'industria, però, dopo circa il primo anno di vita non sono più considerate sufficientemente redditizie, perché il ritmo di deposizione diminuisce e la qualità dei gusci delle uova peggiora. Questi gallinacei, tuttavia, possono continuare a deporre fino all'età di sei anni. I volatili possono essere adottati su prenotazione direttamente presso la Ferme du Lignon.