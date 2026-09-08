Collisione tra tre auto: grave un passeggero 46enne

BAZENHEID - Martedì, poco dopo le 11:45, un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli sulla tangenziale H16 a Bazenheid, nel canton San Gallo. Un passeggero di 46 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero dalla Rega. Altre tre persone hanno riportato ferite lievi.