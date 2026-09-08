Collisione tra tre auto: grave un passeggero 46enne
I conducenti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, mentre per il passeggero è intervenuto un elicottero della Rega.
I conducenti sono stati trasportati in ospedale in ambulanza, mentre per il passeggero è intervenuto un elicottero della Rega.
BAZENHEID - Martedì, poco dopo le 11:45, un incidente stradale ha coinvolto tre veicoli sulla tangenziale H16 a Bazenheid, nel canton San Gallo. Un passeggero di 46 anni è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in elicottero dalla Rega. Altre tre persone hanno riportato ferite lievi.
Secondo la ricostruzione, nell'incidente sono rimaste coinvolte tre auto. Per cause ancora da accertare, il veicolo guidato da una donna di 58 anni si è urtato lateralmente con quello di un 47enne. Successivamente quest'ultima auto si è scontrata frontalmente con il veicolo guidato da un uomo di 77 anni.
II tre conducenti sono rimasti feriti in modo lieve e sono stati trasportati in ospedale in ambulanza. Più grave, invece, un passeggero di 46 anni, che è stato trasportato in ospedale con un elicottero della Rega.
Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia cantonale di San Gallo, tre ambulanze, un medico d'urgenza, un responsabile delle operazioni, la Rega e 18 membri dei vigili del fuoco.