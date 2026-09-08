F-35A, nessun prezzo fisso concordato: «Pochissimi hanno letto per intero il contratto»

Le critiche pesanti sono rivolte al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e in particolare anche all’allora ministra della difesa Viola Amherd (Il Centro). Il suo dipartimento avrebbe condotto le trattative in modo troppo poco stretto e il flusso di informazioni non sarebbe stato sufficiente. Il prezzo fisso non è stato concordato contrattualmente – per questo motivo il Consiglio federale non avrebbe dovuto partire da tale presupposto.

«Solo poche persone hanno letto il contratto per intero»

La CdG critica inoltre anche il fatto che «solo poche delle persone coinvolte abbiano letto il contratto per intero» e che di conseguenza il risultato delle trattative sia stato verificato troppo poco. Non è comprensibile come il DDPS e quindi Amherd abbiano continuato a difendere il prezzo fisso davanti al Parlamento.