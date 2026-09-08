Traffico aereo (ed emissioni di CO2) ai livelli pre-Covid

L'aviazione generale ha rappresentato circa il 68% dei movimenti aerei, mentre per quanto riguarda il flusso di viaggiatori ha dominato il traffico di linea e charter, con una quota del 99%. Gli scali hanno registrato andamenti differenziati: Zurigo ha segnato un +4%, portandosi a 32,5 milioni di passeggeri; Basilea-Mulhouse ha fatto segnare un balzo di oltre l'8%, arrivando a 9,6 milioni; Ginevra, invece, si è mantenuta sostanzialmente stabile a 17,7 milioni. La distanza complessivamente percorsa dai passeggeri è cresciuta di oltre il 6%, mentre il tasso medio di occupazione dei posti offerti è sceso dall'82% al 79%. Il calo più significativo si è registrato sulle rotte verso il Nordamerica e l'Asia.

Con la ripresa del traffico, è aumentato anche il consumo di carburante. Nel 2025 sono state rifornite in Svizzera circa 1,83 milioni di tonnellate di carburante per aerei, contro 1,77 milioni dell'anno precedente. Le emissioni di CO2 calcolate su questi dati sono salite di quasi il 3%, raggiungendo 5,74 milioni di tonnellate. In aumento anche le emissioni di ossidi di azoto.