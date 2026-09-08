SOLETTA
Impressionante rogo a Bellach, brucia un grossista di frutta e verdura
In seguito all'incendio è stata diramata anche un avviso su AlertSwiss, sul posto i pompieri e i soccorsi.
Impressionante rogo a Bellach, brucia un grossista di frutta e verdura
foto lettore tio.ch
Impressionante rogo a Bellach, brucia un grossista di frutta e verdura
In seguito all'incendio è stata diramata anche un avviso su AlertSwiss, sul posto i pompieri e i soccorsi.
BELLACH (SO) - Ha attirato lo sguardo di chi si trovava a passare sulle vicine arterie viarie, il violento incendio divampato questo martedì mattina nella sede di un grossista di frutta e verdura.
Sul posto sono intervenuti, in forze, i soccorsi. Le operazioni di spegnimento da parte dei pompieri sono in corso.
Secondo quanto riportato dal Blick avrebbe preso fuoco almeno un veicolo parcheggiato in prossimità dello stabile.
La Cantonale solettese, dal canto suo, parla di «un grave incidente».
Per avvisare la popolazione del rogo e la possibilità di fumo è stata diramata una nota anche attraverso AlertSwiss.
Non è ancora chiaro l'esatto ammontare dei danni e se vi siano dei feriti.
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