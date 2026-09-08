Condannato l'ex presidente dell'Associazione svizzera banchieri

«Grave errore di valutazione»

Va ricordato che l'imputato ha scelto di farsi giudicare con procedura semplificata davanti a un giudice unico e ha riconosciuto sin dall'inizio i fatti contestati. Stamane in aula ha dichiarato di aver «commesso un grave errore di valutazione». Il banchiere ha inoltre già risarcito il PIFSS con un pagamento di 42 milioni di franchi.