Professionisti in fuga: allarme rosso negli ospedali svizzeri

Circa il 75% delle persone diplomate in cure infermieristiche a livello terziario inizia a lavorare in un’istituzione sanitaria. All’età di 40 anni, questa percentuale scende a circa il 47%.

Si ricorre agli OSS, ma non è sufficiente

Attualmente, la carenza di personale viene compensata principalmente attraverso il ricorso agli operatori e alle operatrici sociosanitari/e (OSS), con una formazione professionale di livello secondario II. Una soluzione che, tuttavia, è ben lontana dall’essere sufficiente. La conseguenza è inevitabile: anche gli OSS abbandonano in massa la professione.