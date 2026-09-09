Risparmi e investimenti: UBS ti insegna a non fare pasticci

Gratuita e disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese, YUMO è pensata soprattutto per i giovani che desiderano approfondire le tematiche in esame. La piattaforma offre però «contenuti di educazione finanziaria ed economica preziosi per ogni età, che aiutano a comprendere meglio l'attualità e promuovono il dialogo tra generazioni», sottolinea l'azienda al momento molto discussa in Svizzera per il dibattito sui suoi requisiti di capitale proprio.

Ermotti: «Consentire ai giovani di fare scelte intelligenti»

«In qualità di banca universale leader in Svizzera, siamo orgogliosi di portare avanti una tradizione che promuove l'educazione finanziaria», afferma il CEO di UBS Sergio Ermotti, citato nella nota. «Essa consente ai giovani di fare scelte intelligenti, rafforzandone l'indipendenza finanziaria e contribuendo a creare una società civile più forte e resiliente», si dice convinto il 66enne padre di due figli.