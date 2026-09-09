Risparmi e investimenti: UBS ti insegna a non fare pasticci
La nuova piattaforma YUMO offre strumenti digitali per aiutare i giovani a gestire consapevolmente le proprie finanze.
ZURIGO - UBS lancia YUMO, una piattaforma digitale che spiega in modo accessibile i principali argomenti di finanza ed economia, con un occhio particolare ai giovani. Aiuta a capire, ad esempio, come si crea un budget personale, come funzionano i risparmi e gli investimenti e qual è il ruolo dell'economia nella vita di tutti i giorni.
YUMO, il cui nome deriva da «Your Money», il tuo denaro, punta su esempi concreti e attività interattive, spiega UBS in un comunicato odierno. Tra brevi capitoli, quiz e video, la piattaforma insegna a prendere decisioni finanziarie intelligenti e a evitare errori comuni. Le attività proposte permettono, tra le altre cose, di comprendere meglio il proprio rapporto con il denaro e offrono consigli pratici per gestirlo nella vita di tutti i giorni. «L'obiettivo di fondo è insegnare come mettere i soldi al servizio dei propri progetti personali», afferma l'istituto.
Gratuita e disponibile in tedesco, francese, italiano e inglese, YUMO è pensata soprattutto per i giovani che desiderano approfondire le tematiche in esame. La piattaforma offre però «contenuti di educazione finanziaria ed economica preziosi per ogni età, che aiutano a comprendere meglio l'attualità e promuovono il dialogo tra generazioni», sottolinea l'azienda al momento molto discussa in Svizzera per il dibattito sui suoi requisiti di capitale proprio.
Ermotti: «Consentire ai giovani di fare scelte intelligenti»
«In qualità di banca universale leader in Svizzera, siamo orgogliosi di portare avanti una tradizione che promuove l'educazione finanziaria», afferma il CEO di UBS Sergio Ermotti, citato nella nota. «Essa consente ai giovani di fare scelte intelligenti, rafforzandone l'indipendenza finanziaria e contribuendo a creare una società civile più forte e resiliente», si dice convinto il 66enne padre di due figli.
YUMO si inserisce in una lunga tradizione di divulgazione finanziaria ed economica a un vasto pubblico. Già negli anni 70 la Banca Popolare Svizzera (rilevata da Credit Suisse nel 1993, che a sua volta è stata assorbita da UBS a partire dal 2023), distribuiva su larga scala la guida «Geld und Wirtschaft» (denaro ed economia), pensata per avvicinare il grande pubblico svizzero ai temi della finanza e dell'economia con parole semplici. «Con YUMO, UBS riprende questo impegno e lo porta nel mondo digitale di oggi», conclude l'azienda.