«Accesso a internet (sempre più veloce) anche nelle zone rurali»

L'obiettivo del progetto è una copertura, quanto più capillare possibile a livello nazionale, degli edifici residenziali e commerciali mediante connessioni internet fisse con velocità di trasmissione dei dati di almeno un gigabit al secondo in download. Il sostegno è necessario per le regioni rurali scarsamente abitate dove un ampliamento non risulta redditizio per i fornitori.

Stando al governo, gli aiuti finanziari dovrebbero essere limitati ai contributi minimi necessari e sono rivolti ai Comuni, i quali devono presentare domanda per poterne beneficiare. Il programma terminerà dopo un periodo di otto anni; il Consiglio federale potrà prolungarlo una sola volta per un massimo di tre anni qualora i fondi non siano stati esauriti.