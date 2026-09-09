Cade in montagna, il cadavere è stato ritrovato il giorno dopo

Non ricevendo notizie dall’uomo, alcune persone a lui vicine hanno allertato la Polizia cantonale. Immediatamente sono state avviate ricerche su vasta scala nella zona, con il supporto di mezzi aerei dell’Esercito svizzero e di Air-Glaciers. Gli sforzi si sono protratti fino al giorno successivo, domenica 6 settembre, quando poco prima delle 14 la vittima è stata individuata. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato vittima di una caduta, ma le circostanze esatte dell’incidente restano da chiarire. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti.