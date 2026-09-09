Cerca e trova immobili
Segnalaci
VALLESE

Cade in montagna, il cadavere è stato ritrovato il giorno dopo

La vittima dell'incidente nella zona dell'Haut-de-Cry è un francese di 39 anni
Cade in montagna, il cadavere è stato ritrovato il giorno dopo
POLIZIA CANTONALE VALLESE
Fonte Polizia cantonale Vallese
elaborata da Redazione
Cade in montagna, il cadavere è stato ritrovato il giorno dopo
La vittima dell'incidente nella zona dell'Haut-de-Cry è un francese di 39 anni

CONTHEY - Un escursionista francese de 39 ani ha perso la vita dopo una caduta in montagna nel settore del Haut-de-Cry, nel comune di Conthey (VS). L’incidente è avvenuto nella mattinata di sabato 5 settembre.

Non ricevendo notizie dall’uomo, alcune persone a lui vicine hanno allertato la Polizia cantonale. Immediatamente sono state avviate ricerche su vasta scala nella zona, con il supporto di mezzi aerei dell’Esercito svizzero e di Air-Glaciers. Gli sforzi si sono protratti fino al giorno successivo, domenica 6 settembre, quando poco prima delle 14 la vittima è stata individuata. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato vittima di una caduta, ma le circostanze esatte dell’incidente restano da chiarire. Il Ministero pubblico ha aperto un’inchiesta per accertare la dinamica dei fatti.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
contheyescursionistahaut-de-cryincidentemontagna

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
2 gior
26
41

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
1 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
2 ore

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
2 gior
29
50

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
1 gior
17
56

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
3 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
62

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
7 ore
58
149

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
2 gior
22
60

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 ora

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
1 gior
8
81

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
93

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
56

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
7 ore
15

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
2 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
3 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
93

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
19 ore
19
50

Pestoni: un triste capolinea?

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
1 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
2 gior
99
197

Sergio Savoia torna in politica

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
19 ore
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
17 ore
6
64

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
2 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
17 ore

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
3 gior
30
55

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
1 gior
40
197

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
2 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
121
234

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
19 ore
35
48

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
1 gior
7
64

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
15

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
1 gior
27
49

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
22 ore
12
62

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno
LIVE
BERNA
3 gior

Si trovava sui binari, adolescente travolto mortalmente da un treno

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
2 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
2 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
20 ore
18
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
7 ore
2
24

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26
149

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
5 ore
48
46

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
1 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»
LIVE
US OPEN
3 gior
7
46

«Fumate quello che volete, ma non vicino ai campi»

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
4 gior
48
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
13 ore
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
7

Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Svizzeri campioni d'Europa dei viaggi, il 61% vola all'estero
LIVE
SVIZZERA
7 min

Svizzeri campioni d'Europa dei viaggi, il 61% vola all'estero

Postomat fatto esplodere nella notte
LIVE
GRIGIONI
24 min
1
8

Postomat fatto esplodere nella notte

Esercito, verso giornata informativa obbligatoria per le donne
LIVE
SVIZZERA
1 ora
1

Esercito, verso giornata informativa obbligatoria per le donne

RUAG MRO una SA di diritto pubblico? Berna ci pensa
LIVE
CONSIGLIO FEDERALE
1 ora

RUAG MRO una SA di diritto pubblico? Berna ci pensa

Vanil Noir, morto un escursionista dopo una caduta di 200 metri
LIVE
FRIBURGO
1 ora

Vanil Noir, morto un escursionista dopo una caduta di 200 metri

Swiss riprenderà voli da Zurigo a Dubai da fine ottobre
LIVE
SVIZZERA
3 ore
1

Swiss riprenderà voli da Zurigo a Dubai da fine ottobre

«La Svizzera non è un'isola»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
3 ore
3
8

«La Svizzera non è un'isola»

Swiss torna a volare da Zurigo a Dubai
LIVE
SVIZZERA
3 ore

Swiss torna a volare da Zurigo a Dubai

Notte di maltempo tra alberi caduti e imbarcazioni rovesciate
LIVE
SAN GALLO
3 ore

Notte di maltempo tra alberi caduti e imbarcazioni rovesciate

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
3 ore

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini