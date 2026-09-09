Notte di maltempo tra alberi caduti e imbarcazioni rovesciate

L'allarme è scattato poco prima delle 22:30 e, una volta sul posto, i soccorritori hanno concordato con il proprietario del veicolo la rimozione dell'albero. Il maltempo ha causato disagi anche lungo la riva del lago, dove sono state trovate diverse imbarcazioni rovesciate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco locali e la polizia cantonale di San Gallo.