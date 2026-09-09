SAN GALLO
Notte di maltempo tra alberi caduti e imbarcazioni rovesciate
I temporali hanno impegnato i soccorritori per tutta la notte con una ventina di segnalazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia cantonale
Polizia cantonale di San Gallo
Fonte Polizia cantonale di San Gallo
Notte di maltempo tra alberi caduti e imbarcazioni rovesciate
I temporali hanno impegnato i soccorritori per tutta la notte con una ventina di segnalazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia cantonale
SAN GALLO - Una notte impegnativa per il centro di coordinamento e gestione delle emergenze di San Gallo, quella tra martedì e mercoledì, con una ventina di segnalazioni ricevute a causa del maltempo. Tra gli interventi, anche quello per un albero caduto su un'auto parcheggiata.
L'allarme è scattato poco prima delle 22:30 e, una volta sul posto, i soccorritori hanno concordato con il proprietario del veicolo la rimozione dell'albero. Il maltempo ha causato disagi anche lungo la riva del lago, dove sono state trovate diverse imbarcazioni rovesciate.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco locali e la polizia cantonale di San Gallo.
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