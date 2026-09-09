Vola in aria dopo lo schianto (e atterra sul tetto)

DÄTTWIL - Un solo veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente che si è verificato martedì 8 settembre, alle 16.20, presso lo svincolo Baden-West dell’autostrada A1, nel canton Argovia. Un’auto, una Peugeot diretta verso Berna, ha perso il controllo in una curva a destra poco prima dell’incrocio, andando a schiantarsi contro elementi in cemento. Il veicolo è stato proiettato in aria, è atterrato su una striscia d’erba e si è ribaltato, fermandosi infine capovolto sul tetto oltre l’ingresso opposto dell’autostrada.