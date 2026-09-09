Vola in aria dopo lo schianto (e atterra sul tetto)
Un 48enne è rimasto ferito nell'incidente avvenuto martedì pomeriggio allo svincolo Baden-West dell'A1
Un 48enne è rimasto ferito nell'incidente avvenuto martedì pomeriggio allo svincolo Baden-West dell'A1
DÄTTWIL - Un solo veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente che si è verificato martedì 8 settembre, alle 16.20, presso lo svincolo Baden-West dell’autostrada A1, nel canton Argovia. Un’auto, una Peugeot diretta verso Berna, ha perso il controllo in una curva a destra poco prima dell’incrocio, andando a schiantarsi contro elementi in cemento. Il veicolo è stato proiettato in aria, è atterrato su una striscia d’erba e si è ribaltato, fermandosi infine capovolto sul tetto oltre l’ingresso opposto dell’autostrada.
Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente per prestare i primi soccorsi al conducente, che era cosciente all’interno dell’auto gravemente danneggiata. Poco dopo, un’ambulanza ha trasportato il 48enne al vicino ospedale cantonale di Baden. Secondo le prime informazioni, l’uomo non avrebbe riportato ferite gravi.
Gli elementi in cemento e un segnale stradale sono stati danneggiati nell’incidente, così come la vettura, che avrebbe riportato un danno totale.
Dai primi accertamenti della polizia cantonale, sembra che il conducente possa essersi addormentato al volante. Gli agenti gli hanno ritirato la patente e disposto l’esecuzione di test del sangue e delle urine.