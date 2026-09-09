Editori svizzerotedeschi, un accordo per una maggiore trasparenza

L'accordo distingue inoltre tra una rielaborazione che comporta un lavoro proprio e un semplice riutilizzo. Non è consentita la ripresa integrale o parafrasata di articoli o di loro parti sostanziali ed è vietato l'utilizzo sistematico di contenuti altrui.

Oltre a Ringier Medien Schweiz, NZZ e CH Media, hanno finora aderito Somedia, Freiburger Nachrichten e Gammeter Media. L'accordo è sostenuto anche dalla Conferenza dei caporedattori. Le aziende partecipanti si impegnano inoltre a istituire un punto di contatto al quale segnalare eventuali violazioni.