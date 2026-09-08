Scontro tra auto e moto, 20enne gravemente ferito

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale zurighese, un automobilista di 34 anni, diretto verso Neerach, avrebbe deciso di invertire la marcia a causa di un ingorgo. Dopo aver fatto retromarcia in una nicchia, l'uomo ha girato il veicolo e ha iniziato a immettersi lentamente nella corsia opposta.

In quel momento è sopraggiunto il motociclista, proveniente da Dielsdorf, che stava sorpassando sulla sinistra la colonna di veicoli ferma. Ne è nata una collisione e il 20enne è caduto a terra, riportando gravi ferite. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza in ospedale.