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Scontro tra auto e moto, 20enne gravemente ferito

Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo la collisione
Scontro tra auto e moto, 20enne gravemente ferito
brk news
Fonte red
elaborata da Redazione
Scontro tra auto e moto, 20enne gravemente ferito
Il giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo la collisione

NEERACH (ZH) - Un motociclista di 20 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto oggi, martedì 8 settembre, poco dopo le 17, sulla Dielsdorferstrasse a Neerach, nel Canton Zurigo.

Secondo quanto riferito dalla Polizia cantonale zurighese, un automobilista di 34 anni, diretto verso Neerach, avrebbe deciso di invertire la marcia a causa di un ingorgo. Dopo aver fatto retromarcia in una nicchia, l'uomo ha girato il veicolo e ha iniziato a immettersi lentamente nella corsia opposta.

In quel momento è sopraggiunto il motociclista, proveniente da Dielsdorf, che stava sorpassando sulla sinistra la colonna di veicoli ferma. Ne è nata una collisione e il 20enne è caduto a terra, riportando gravi ferite. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza in ospedale.



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