Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
L'incidente si è verificato intorno alle 16.30.
L'incidente si è verificato intorno alle 16.30.
CADENAZZO - Avrebbe riportato ferite di una certa gravità il motociclista rimasto coinvolto in un incidente accaduto questo pomeriggio, attorno alle 16.30, sulla strada cantonale a Cadenazzo.
Stando alle prime informazioni raccolte da Rescue Media, lo sventurato circolava in direzione di Locarno a bordo di una moto immatricolata in Italia quando è entrato in collisione con una Volkswagen targata Ticino che si stava immettendo da una strada laterale.
A causa dell’urto il centauro è stato sbalzato a terra.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.
Sul posto anche la Polizia per i rilievi del caso ed il disciplinamento del traffico. Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per agevolare le operazioni di soccorso.