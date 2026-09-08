«Un salario minimo davvero dignitoso sarà presto realtà». O forse no?

Questi, in Ticino, raggiungerà la fascia tra 21.75 e 22.25 franchi l’ora entro il 2029, con un aumento di 1.75 franchi rispetto all’attuale. Il cambiamento avrà un impatto diretto su circa 23’000 lavoratrici e lavoratori a basso reddito, che vedranno migliorare il proprio stipendio mensile di almeno 316 franchi. Il Partito Socialista ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto.

Tuttavia, fa sapere il PS, la piena applicazione della nuova legge rischia di essere compromessa da una decisione adottata dalle camere federali a giugno 2026. Il riferimento è al disegno di legge derivante dalla cosiddetta "mozione Ettlin", che prevede la priorità dei salari fissati nei contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale rispetto a quelli stabiliti dai Cantoni.