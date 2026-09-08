L'UDC boccia il Piano energetico e climatico cantonale

Investimento da 2,5 miliardi di franchi

Al centro delle critiche ci sono soprattutto gli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi fissati fino al 2050. Per la conversione degli impianti di riscaldamento, nei lavori commissionali è stato indicato un ordine di grandezza lordo di 2,5 miliardi di franchi. A questo si aggiungono nuovi obblighi, come quello relativo all'installazione di impianti fotovoltaici per determinati edifici esistenti. Una misura che, secondo il partito, in Ticino andrebbe oltre quanto previsto dal riferimento intercantonale del MoPEC 2025. Il costo netto dell'operazione per chi dovrà sostenere questi investimenti «non è però ancora stato quantificato». «I conti interessano soprattutto chi dovrà pagarli», viene sottolineato.

Stesso discorso per la bolletta dell'energia elettrica. Il Consiglio di Stato ha ammesso che il potenziamento della rete comporterà un aumento del costo unitario dell'elettricità, senza però indicare di quanto. «Per una famiglia ticinese e per una PMI questi non sono dettagli tecnici: sono soldi che escono ogni mese dal portafoglio». E, dopo i rincari degli ultimi anni, «il potere d'acquisto non può diventare la variabile secondaria della transizione energetica».