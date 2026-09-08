Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

Navetta e posteggi a pagamento

Ma andiamo con ordine. Le novità riguardano i circa 115 posteggi dietro la rotonda dell'attuale sede della Divisione spazi urbani, che saranno disponibili al costo di 5 franchi, e l'introduzione di una navetta gratuita.

«Il problema di fondo - continua Badaracco - è la mancanza di posteggi, soprattutto per le autovetture private». Una situazione già nota e annunciata. «Come Città abbiamo puntato molto sul nodo intermodale del trasporto pubblico intorno a Cornaredo e sulla possibilità di utilizzare il mezzo pubblico. Abbiamo sempre detto che si tratta di un cambiamento sostanziale nella mentalità del Luganese medio, abituato a utilizzare il mezzo privato. Prima c'erano parcheggi ovunque, adesso la situazione è cambiata notevolmente».