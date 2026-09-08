A Berna il memoriale per le vittime del nazismo
Cassis e la sindaca Kruit hanno presentato il progetto «unfolded minute», che sarà realizzato entro la fine del 2027.
BERNA - Un luogo «per ricordare, imparare e dialogare». Il consigliere federale Ignazio Cassis e la sindaca di Berna Marieke Kruit hanno presentato oggi il progetto del memoriale dedicato alle vittime del nazionalsocialismo, che sorgerà vicino a Palazzo federale.
Il monumento ricorderà le vittime della Shoah e delle persecuzioni naziste: ebrei, rom, sinti e jenisch, persone con disabilità, perseguitati per il loro orientamento sessuale e oppositori politici. Cassis ha ricordato anche gli svizzeri all'estero perseguitati dal nazismo e dal fascismo e i rifugiati respinti alle frontiere della Confederazione. L'obiettivo, ha spiegato, è trasmettere la memoria e ricordare anche il coraggio di chi scelse di agire contro antisemitismo, razzismo, odio e violenza.
Il progetto vincitore, intitolato «unfolded minute», combina un intervento artistico con un dispositivo informativo e sarà realizzato sulla terrazza del Casino di Berna entro la fine del 2027. La giuria presieduta dalla storica dell'arte e curatrice Madeleine Schuppli lo ha scelto per la capacità di unire espressione artistica, divulgazione delle conoscenze storiche e integrazione nello spazio pubblico.
Il team è guidato dalle storiche Franziska Schürch e Isabel Koellreuter e comprende gli artisti Jannik Giger e Rahel Zaugg e gli architetti Andrea Steegmüller e Salomé Gutscher dello studio ASA+SAGA. Una volta completato, il memoriale sarà gestito da un'associazione attiva nel campo della memoria e della ricerca storica e contribuirà, insieme al centro di Diepoldsau (SG), allo sviluppo di una rete nazionale di luoghi della memoria.
Il Consiglio federale aveva deciso la costruzione del memoriale nell'aprile del 2023, con l'obiettivo di mantenere viva la memoria delle conseguenze del nazismo, dell'Olocausto e del destino dei sei milioni di ebrei e delle altre vittime del regime nazionalsocialista, in particolare di quelle legate alla Svizzera. La Confederazione ha stanziato 2,5 milioni di franchi per la progettazione e la realizzazione dell'opera, mentre la manutenzione sarà a carico della città di Berna.