A Berna il memoriale per le vittime del nazismo

Il progetto vincitore, intitolato «unfolded minute», combina un intervento artistico con un dispositivo informativo e sarà realizzato sulla terrazza del Casino di Berna entro la fine del 2027. La giuria presieduta dalla storica dell'arte e curatrice Madeleine Schuppli lo ha scelto per la capacità di unire espressione artistica, divulgazione delle conoscenze storiche e integrazione nello spazio pubblico.

Il team è guidato dalle storiche Franziska Schürch e Isabel Koellreuter e comprende gli artisti Jannik Giger e Rahel Zaugg e gli architetti Andrea Steegmüller e Salomé Gutscher dello studio ASA+SAGA. Una volta completato, il memoriale sarà gestito da un'associazione attiva nel campo della memoria e della ricerca storica e contribuirà, insieme al centro di Diepoldsau (SG), allo sviluppo di una rete nazionale di luoghi della memoria.