Brucia un grossista di frutta e verdura: trovata una persona senza vita

Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Bellach e Soletta, il servizio sanitario, la polizia, membri dell’Ufficio dell’ambiente e un Care Team. Nonostante il rapido intervento, lo stabile è andato completamente distrutto.

Le autorità stanno ora lavorando per identificare la vittima e per accertare le cause sia del decesso sia del rogo. La Polizia cantonale e la Procura del Canton Soletta hanno avviato un’indagine.