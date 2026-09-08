Brucia un grossista di frutta e verdura: trovata una persona senza vita
Il rogo ha completamente distrutto l’edificio. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Indagini in corso per identificare la vittima e chiarire le cause dell’incendio.
Il rogo ha completamente distrutto l’edificio. Danni per centinaia di migliaia di franchi. Indagini in corso per identificare la vittima e chiarire le cause dell’incendio.
BELLACH (SO) - Si aggrava il bilancio del violento incendio divampato questa mattina, martedì 8 settembre, in un edificio aziendale di via Gewerbestrasse a Bellach, nel Canton Soletta. Nel corso delle operazioni di spegnimento, infatti, i soccorritori hanno rinvenuto all’interno dello stabile il corpo senza vita di una persona.
L’allarme era scattato poco dopo le 10.30, quando alla Polizia cantonale solettese è stata segnalata la presenza di un vasto incendio presso la sede di un grossista di frutta e verdura. All’arrivo dei soccorritori, l’edificio era già completamente avvolto dalle fiamme.
Sul posto sono intervenuti in forze i pompieri di Bellach e Soletta, il servizio sanitario, la polizia, membri dell’Ufficio dell’ambiente e un Care Team. Nonostante il rapido intervento, lo stabile è andato completamente distrutto.
Le autorità stanno ora lavorando per identificare la vittima e per accertare le cause sia del decesso sia del rogo. La Polizia cantonale e la Procura del Canton Soletta hanno avviato un’indagine.
I danni materiali non sono ancora stati quantificati con precisione, ma ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di franchi. Oltre all’edificio distrutto, sono stati danneggiati anche diversi veicoli e la facciata di un vicino supermercato.
In mattinata, il denso fumo sprigionato dall’incendio aveva reso necessario anche un avviso alla popolazione tramite AlertSwiss.