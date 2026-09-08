Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Anche per altri danni tipici si notano grandi differenze. Per i paraurti e il cofano, la sostituzione è circa 5-6 volte più costosa rispetto ai lavori di riparazione. La sostituzione della fiancata costa oltre 4 volte di più, quella della luce posteriore circa 4 volte di più. Per il parafango anteriore, la differenza è quasi quadrupla.

Informarsi è importante

Gli importi per la sostituzione e la riparazione non possono essere confrontati completamente uno a uno. Infatti a volte la riparazione non è più possibile a livello tecnico, economico o per motivi di sicurezza, perché un componente è troppo danneggiato. Inoltre, i casi di sostituzione riguardano spesso danni più gravi. I costi indicati non sono quindi da intendersi come un confronto diretto dei prezzi per danni identici.