Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Quotidianità stravolta

Le conseguenze si fanno sentire anche per chi utilizzava quotidianamente quell'area. Fatin, 36 anni, e Ramona, 34, vivono a Brüttisellen e lavorano come addestratori e dog sitter. Prima dell'apertura del cantiere, raggiungevano in una decina di minuti a piedi i campi dove portavano i cani a correre. Ora l'area è inaccessibile. «A volte dobbiamo camminare per 40 minuti prima di poterli lasciare liberi», racconta Ramona. I due stanno persino valutando di trasferirsi e hanno acquistato un'auto più grande per portare i gruppi di cani in altre zone. «Non potevamo immaginare che il cantiere sarebbe stato così grande e che l'intero campo non sarebbe più stato accessibile», spiega Fatin.