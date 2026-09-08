Spray al peperoncino nella folla: «Sono svenuta, non riesco ancora a vedere bene»

Lo spray urticante nascosto nel marsupio

Solo più tardi la 18enne avrebbe saputo dagli amici che cosa fosse successo esattamente: «C'era molta calca e, proprio per questo, davanti a noi due uomini hanno iniziato a litigare. Uno dei due ha infilato la mano nel marsupio, ha tirato fuori uno spray al peperoncino e lo ha spruzzato dall'alto su tutti».

Gli addetti alla sicurezza sarebbero intervenuti immediatamente, allertando la polizia, fermando la musica e bloccando il flusso delle persone nell'area interessata, ha spiegato Marc Menden, presidente del comitato organizzatore e dell'associazione Europaallee. Tuttavia, all'arrivo degli agenti, il responsabile si era già allontanato.